Arcieri varesotti in spolvero ai campionati regionali. Brilla la Tre Torri Cardano

In vista dei Campionati Italiani di Rimini, in programma tra un mese, prosegue spedita la marcia di avvicinamento da parte degli Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo che si sono distinti a suon di risultati nei recenti Campionati Regionali indoor disputati tra Gerenzano e Dello in due diversi fine settimana di gare.

Un banco di prova importante, non solo per il fatto di essere dei Regionali ma anche perché la Lombardia conta da sola un quinto dei tesserati in Italia, offrendo in ogni appuntamento una concorrenza significativa sia a livello numerico sia qualitativo. Di conseguenza, oltre ai risultati della Tre Torri, risultano interessanti anche quelli colti dalla CAM Gallarate e dagli Arcieri Castiglione Olona.

Due i titoli assoluti finiti nella bacheca cardanese: Anna Puricelli ha vinto l’oro nel compound individuale femminile e ha contribuito in modo importante anche al titolo a squadre insieme a Elena Crespi e Francesca Vailati Facchini. Sono invece sei i successi di classe nelle varie specialità: Corini tra le allieve ricurvo femminile, Crespi e Puricelli nel compound master e senior individuale, Cantù, Colombo e Moltrasio nel ricurvo senior femminile a squadre e Corini, Cavalieri e De Luca tra le allieve, Uggeri, Barigozzi e Vicini nel compound senior maschile a squadre). A questi si aggiungono quattro argenti e tre bronzi oltre a una serie di piazzamenti.

La Tre Torri non è la sola società varesotta capace di riempire il proprio medagliere. La Compagnia Arcieri Monica ha vinto il titolo assoluto e quello senior con Elisa Coerezza nell’arco ricurvo nel quale la squadra di Gallarate ha conquistato anche un argento e un bronzo a squadre. Un bronzo a squadre anche dal compound in un terzetto che comprendeva l’olimpionico di Londra Michele Frangilli.

Notevole anche la prestazione di Emanuele Bongrani degli Arcieri Castiglione Olona nel compound. La punta di diamante del team castiglionese ha infatti vinto il titolo regionale assoluto e quello di classe senior maschile. Quindi ha contribuito al bronzo assoluto della squadra composta anche da Antonio Pompeo e Luciano Ravazzani.

Prima degli assoluti di Rimini infine, ci sarà un altro appuntamento nella nostra provincia: nel fine settimana in arrivo (29-30 gennaio) la palestra di via della Prava 16 a Cardano al Campo ospiterà infatti il “1° Challenge Tre Torri”.