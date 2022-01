Avventure teatrali: laboratori per bambini ispirati a Mario Lodi

Sono ispirati e dedicati al grande scrittore per l’infanzia Mario Lodi i laboratori di scrittura e manualità “Avventure teatrali” promossi da Progetto Zattera Teatro e dedicati ai bambini dagli 8 ai 12 anni. I laboratori si svolgeranno il venerdì pomeriggio del 21 e 28 gennaio, dalle ore 16.30 alle 18.30 al teatro Delia Cajelli di Busto Arsizio.

In occasione dei cento anni dalla nascita di Mario Lodi, l’impresa sociale Con i Bambini e il Comitato Promotore per le Celebrazioni del Centenario di Mario Lodi promuovono l’iniziativa “Se io fossi Cipì”, rivolta ai bambini e le bambine della scuola primaria.

La proposta nasce dalla voglia di realizzare racconti, in modo che si possa condividere ed esprimere il proprio pensiero e la propria visione del mondo.

La partecipazione ai Laboratori “Avventure teatrali” è gratuita con tessera annuale euro 10,00 ( valida fino 31.12.2022)

L’iniziativa è aperta a bambine e bambini che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado e saranno condotti da Martin Stigol.

Sarà possibile partecipare con un lavoro singolo o di gruppo.

Per maggiori informazioni telefonare al 3387547484.