Il Cai Luino propone un’escursione alla Rocca di Caldè

Venerdì 14 gennaio il Cai Luino propone un’escursione pomeridiana con meta la Rocca di Caldè: un antico fortilizio difensivo, anticamente conosciuto come Rocca di Travaglia o Travallia.

Notizie della Rocca si hanno a partire dal X secolo quando, a seguito delle lotte dinastiche tra Berengario d’Ivrea e Ottone I di Sassonia per il trono d’Italia, fu donata da Ottone all’arcivescovo di Milano Valperto. Da allora appartenne alla Chiesa Ambrosiana come bene arcivescovile. Dal XIII al XV secolo membri della nobile famiglia Sessa ne furono investiti in qualità di vassalli arcivescovili. Oggi ne rimangono solo alcuni resti, tra i quali alcune parti del muro di recinzione e un antico fossato di protezione. Nel luogo dove prima si innalzava il castello è presente una torre faro come monumento ai caduti di tutte le guerre.

Programma: