Daf Trucks: la nuova generazione di camion potenti e confortevoli

Chi viaggia tutto il giorno su un camion, deve poter disporre di un ambiente il più possibile confortevole e accogliente, scegliendo un mezzo che, oltre alla potenza e alle prestazioni del motore, offra una cabina di guida abitabile e piacevole: un vero e proprio valore aggiunto, soprattutto quando gli itinerari da percorrere sono molto lunghi.

Infatti, è bene considerare che per un autista, il livello di attenzione e la prontezza di riflessi durante la guida dipendono molto anche dalla presenza di un ambiente comodo e rilassante, sia per le ore passate al volante, sia per i momenti di riposo e di pausa.

La nuova serie Daf Trucks è stata progettata proprio per soddisfare a tutte le richieste di chi utilizza ogni giorno un camion, non solo in fatto di performance, ma anche per quanto riguarda la comodità, senza tralasciare, ovviamente, gli aspetti legati alla sicurezza.

La serie Daf comprende tre modelli di camion adatti a rispondere ad ogni tipo di esigenza, progettati e realizzati sulla base delle più recenti normative imposte dall’Unione Europea.

I requisiti di base per la cabina di un camion

Esistono delle norme ben precise che si riferiscono alla costruzione delle cabine per gli automezzi pesanti, riguardo alle dimensioni, all’aerazione, alla climatizzazione e, in genere, al livello di comfort. In particolare, è stata stabilita la possibilità di allungare la cabina di guida, in maniera tale da renderla più accogliente, migliorare la visibilità con cristalli più ampi e di ottenere una maggiore aerodinamicità, a vantaggio anche dei consumi e dei costi.

I veicoli per il trasporto pesante creati da Daf corrispondono perfettamente alla normativa di riferimento e garantiscono efficienza, comfort e sostenibilità ambientale.

L’intento dell’azienda è stato quello di proporre un prodotto innovativo e performante, prestando attenzione anche all’estetica e, naturalmente, alla comodità, con l’ulteriore possibilità di personalizzare l’ambiente di guida, organizzando il cruscotto secondo le preferenze personali.

Sicurezza e affidabilità in viaggio e durante le soste

Per un’azienda produttrice di veicoli dedicati al trasporto pesante, la sicurezza è un elemento indiscutibile e deve obbligatoriamente caratterizzare ogni fase della progettazione di un automezzo. Inoltre, è importante tenere presente che quando si parla di sicurezza, non si intende solo la guida e le prestazioni tecniche, ma anche i momenti di sosta e le pause che necessariamente si alternano alle ore di lavoro.

infatti, sebbene l’autista di un camion non sia obbligato a sottostare ad un orario preciso, per preservare la propria salute e mantenere un buon livello di attenzione e di benessere deve guidare per un tempo consecutivo che non dovrebbe mai superare le quattro ore, rispettando quindi alcune pause durante la giornata e non superando mai le nove complessive di guida al giorno.

È molto importante tenere presente che evitare i turni di lavoro troppo prolungati, concedersi qualche sosta durante la giornata, organizzarsi per avere un giorno di riposo settimanale e disporre di una cabina di guida accogliente, perfettamente climatizzata e dal design elegante significa anche proteggere la salute e la sicurezza propria e degli altri