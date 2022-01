Fiamme dal contatore di una gelateria a Germignaga

Vigili del fuoco in azione questa mattina, martedì 4 gennaio in una gelateria del centro di Germignaga per un incendio.

Si tratta dalle prime informazioni di un’uscita per fiamme da un contatore elettrico.

I vigili del fuoco di Luino, a poca distanza dal luogo d’intervento sono sul posto e sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto stanno operando i tecnici dell’azienda elettrica.