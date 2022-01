Gavirate ricorda il 27 gennaio con la commemorazione in Largo Deportati nei campi di sterminio

Il Comune di Gavirate, insieme agli studenti degli istituti scolastici primario e secondario, commemorano il 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Giovedì 27 gennaio alle ore 10.15 presso il Largo “Deportati nei campi di sterminio” (antistante il piazzale delle Ferrovie Nord) è in programma la benedizione e la deposizione di una corona commemorativa. Saranno presenti il sindaco Silvana Alberio e una rappresentanza degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Gavirate

Nelle scuole “Risorgimento” di Gavirate, “Molinari” di Bardello e “Papa Giovanni XXlll” di Oltrona verranno effettuate “Riflessioni sulla Shoah” mentre presso la scuola “San Benedetto” di Voltorre, riallacciandosi al percorso fatto con i bambini, verrà piantato un albero per dare vita a un simbolico “Giardino dei Giusti”.

Sabato 29 gennaio gli alunni delle classi prime e seconde della scuola media “G. Carducci” assisteranno alla proiezione del film “Un sacchetto di biglie”, mentre le classi terze affronteranno un approfondimento sulla figura di Calogero Marrone, “Giusto fra le Nazioni”, con interventi della Compagnia Duse di Besozzo.

Domenica 30 gennaio alle ore 17:30 a Besozzom l’Amministrazione comunale organizzerà presso il teatro “Duse” la visione del film “Storia di una ladra di libri”.

La sez. A.N.P.I. Gavirate Besozzo auspica che tutte le celebrazioni nelle scuole per il giorno della Memoria siano momenti di riflessione profonda, di memoria attiva, in cui il ricordo diventa impegno per la costruzione della democrazia e della vera libertà.