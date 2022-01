Incendio tra le corti del centro di Golasecca

I vigili del fuoco sono intervenuti per quasi due ore a partire dalle 18.30 per un incendio nel centro storico di Golasecca.

L’allarme è scattato in via Matteotti, in un tipico cortile all’inizio della via, verso la piazza del paese. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi mobilitati dal comando di Varese, vale a dire autopompa, autobotte, autoscala e un mezzo di supporto (foto d’archivio).

Le fiamme avevano iniziato a intaccare il tetto dell’edificio, con il rischio che – nel fitto tessuto di vecchie case – si estendesse ad altri edifici. I vigili del fuoco hanno messo sotto controllo l’incendio e hanno poi operato complessivamente fino ad oltre le 20, per la messa in sicurezza.

Nel corso dell’intervento, alle 19.40, è intervenuto il 118 per soccorrere un vigile del fuoco infortunatosi: l’operatore è stato portato in ospedale a Gallarate, in codice verde (vale a dire ferito in modo lieve)