Incidente nella notte ad Arcisate, dispiego di mezzi e soccorritori per quattro persone rimaste ferite

Grosso dispiegamento di mezzi e soccorritori nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio ad Arcisate dove si è verificato un grave incidente stradale fortunatamente senza feriti in pericolo di vita.

Un’auto è finita fuori strada contro un’ostacolo in via Giacomini, nei pressi della scuola elementare Schwarz. L’impatto è stato molto violento e si è messa in moto una cospicua macchina dei soccorsi.

Sono intervenute tre ambulanze, l’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Como. Secondo le prime informazioni sarebbero rimaste coinvolte quattro persone: due donne di 27 e 35 anni e due uomini di 31 e 50 anni. Tutti sono stati ricoverati negli ospedali di Circolo, Legnano e il Sant’anna di Como con feriti compatibili con un codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 di notte. Soccorsi sul posto fino all’alba.