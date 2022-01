La provincia di Varese si mette in mostra a Geo su Rai3

È stata una bella vetrina quella che il programma di Rai3 “Geo” ha offerto alla Provincia di Varese.

Nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio il format del pomeriggio del terzo canale della Rai ha mandato in onda un documentario che ha messo in mostra le bellezze del Varesotto firmato da Eugenio Manghi ed Annalisa Losacco.

“Sulle carte geografiche assomiglia a un vecchio sacco, stretto in alto da un cordone: è la provincia di Varese. In un Paese come il nostro, conosciuto nel mondo per la sua geniale e instancabile operosità, questo territorio a cavallo tra le Alpi e l’Insubria, punteggiato da mille laghi, ne è la degna espressione. Tra le pieghe delle sue basse montagne, nelle sue valli, vive gente che ha interessanti storie da raccontare…”