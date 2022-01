La signora Natalina di Casalzuigno compie 100 anni

La signora Natalina Porro compie 100 anni. Ospite alla Casa di riposo Longhi e Pianezza di Casalzuigno è nata il 14 gennaio del 1922. Nata e vissuta ad Azzio, ha lavorato per anni come operaia, prima nella torcitura di Cuveglio e successivamente in un maglificio del suo paese.

Una vita travagliata che non ha messo a dura prova la sua tempra, grazie alla quale é arrivata a questo traguardo. Auguri a Natalina da parte di tutto il personale e da parte di tutti gli ospiti della Fondazione.