La volpe avvelenata della Valganna

La foto è piuttosto eloquente e riguarda la carcassa di una volpe trovata da un lettore a spasso per la Valganna che intende proporre a Varesenews la questione dell’avvelenamento degli animali.

Polpette coi chiodi, o coi vetri. Bocconi avvelenati. Un campionario di crudeltà destinato agli animali indifesi che più di una volta ha riguardato soprattutto cani e gatti.

Ma, in questo caso, nella rete del veleno sembra essere incappata anche una volpe.

Scrive il lettore: «Questo pomeriggio (domenica 16 ndr) mi sono recato in Valganna, precisamente sulle sponde del lago di Ghirla, dove ci sono i primi spiazzi venendo da Induno Olona».

«Nel parco ho trovato purtroppo una volpe morta. All’inizio sembrava morente ma guardando meglio era già in rigor mortis da almeno qualche ora. L’animale probabilmente è stato avvelenato perché non presentava ferite».

«Sarebbe interessante e utile vedere pubblicato sul sito una guida su cosa fare in queste situazioni, dato che abbiamo queste aree boschive in tutta la provincia e molti, come me, non sanno come comportarsi e cosa fare».

In caso di ritrovamento di carcasse di animali è sempre bene fare riferimento al servizio veterinario di Ats Insubria (0332.277.111)