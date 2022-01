Le farfalle della Uyba in trasferta in Umbria

Sabato 22 gennaio, alle 20.30, la Unet e-work Busto Arsizio sarà impegnata sul taraflex del Pala Barton di Perugia contro le padrone di casa della Bartoccini Fortinfissi (diretta Rai Sport).

La formazione umbra è attualmente a 8 punti in classifica (seppur con tre match da recuperare), posizione che non rende certo merito a un roster dove figurano i nomi di Christina Bauer, Valentina Diouf ed Helena Havelkova. Coach Cristofani ha recuperato tutte le sue giocatrici dopo uno stop forzato dovuto alla positività di alcune di esse al Covid. Nessun problema di formazione anche per coach Musso che metterà in campo il sestetto titolare visto domenica contro Vallefoglia.

A presentare la gara, la capitana biancorossa Jovana Stevanovic: “Ci aspetta una trasferta complicata perché Perugia è una squadra con tante giocatrici esperte che conosciamo bene: ha faticato nella prima parte di stagione ma sono convinta che in questo girone di ritorno potrà risalire la classifica. Noi però siamo cariche, abbiamo superato il momento complicato dovuto al virus e ora siamo concentrate per finire al meglio il campionato: il quarto posto è il nostro obiettivo minimo da raggiungere, sperando di cogliere anche qualche successo con le primissime in classifica, cosa che all’andata ci è sfuggita per un soffio”.

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet e-work Busto Arsizio

Bartoccini Fortinfissi Perugia: 2 Provaroni, 3 Melli, 4 Bongaerts, 5 Sirressi (L), 6 Guiducci, 8 Rumori, 9 Melandri, 12 Guerra, 13 Diouf, 15 Scarabottini, 16 Havelkova, 17 Nwakalor, 18 Diop, 20 Bauer

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco

Il programma della terza di ritorno

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Acqua & Sapone Roma Volley Club (sabato 22 gennaio, ore 19.00)

Delta Despar Trentino – Il Bisonte Firenze (VBTV) (sabato 22 gennaio, ore 19.00)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio (sabato 22 gennaio, diretta Rai Sport e VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (VBTV)

Vero Volley Monza – Volley Bergamo 1991 (VBTV)

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo (VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano RINVIATA

Classifica: Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 34**; Savino Del Bene Scandicci 32*; Igor Gorgonzola Novara 31**; Vero Volley Monza 31**; Unet E-Work Busto Arsizio 29*; Reale Mutua Fenera Chieri 22***; Bosca S.Bernardo Cuneo 18**; Il Bisonte Firenze 17****; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12*; Delta Despar Trentino 10**; Volley Bergamo 1991 9***; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9**; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8**; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8***.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno