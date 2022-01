Illuminazione pubblica, a Leggiuno sostituite oltre 600 lampade

In questi giorni nel Comune di Leggiuno è in corso il completamento dell’intervento di riqualificazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica. In oltre 600 punti luce si è provveduto alla sostituzione delle vecchie lampade con delle nuove con tecnologia a LED dotate di monitoraggio dei consumi tramite telecontrollo.

Questo intervento, oltre a un consistente risparmio energetico (stimato in circa il 70%), ha determinato un evidente miglioramento della sicurezza delle aree e delle strade pubbliche.

Il progetto di riqualificazione ha interessato anche le spiagge comunali, il lungolago di Arolo e Reno e la scalinata storica di Arolo. L’affidamento dell’incarico è stato fatto nel 2021 e i lavori sono partiti in tarda estate 2021, riqualificando e sostituendo 615 punti luce.