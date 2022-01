Morì di freddo dopo essere scappato da una casa di riposo a Turbigo, chiuse le indagini

Si sono concluse le indagini per la morte di Angelo Puricelli, uomo di 93 anni trovato senza vita nelle campagne di Turbigo una mattina di dicembre del 2019, stroncato dal freddo. Il sostituto procuratore bustocco Nadia Calcaterra chiederà il giudizio per tre persone, ipotizzando il reato di omicidio colposo: il dirigente della rsa presso la quale era ospitato e le due infermiere di turno.

Starebbe in capo a loro, secondo la Procura, la responsabilità di quanto avvenuto quella notte quando l’ospite della casa di riposo (come già accaduto altre volte) si era alzato ed era uscito in una notte particolarmente fredda, senza che nessuno lo fermasse.

Il processo dovrà accertare perchè quella notte il loro anziano parente non venne contenuto dato che era nota a tutti la sua tendenza ad allontanarsi dalle strutture in cui veniva ospitato. Anzi, i familiari avrebbero proprio raccomandato l’uso di tale pratica (sostanzialmente legarlo al letto durante le ore notturne) per evitare che si allontanasse con tutti i pericoli che ne sarebbero conseguiti.