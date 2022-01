Openjobmetis, panchina in bilico: ora Vertemati è in discussione

La decima sconfitta su tredici partite di campionato potrebbe costare la panchina all’allenatore della Openjobmetis Varese, il 40enne Adriano Vertemati. Nulla di ufficiale, per il momento, ma nella serata di lunedì 10 gennaio hanno cominciato a circolare una serie di voci riguardo la situazione del coach milanese la cui posizione sarebbe fortemente pericolante.

Una decisione definitiva potrebbe arrivare nella giornata di martedì, quando la formazione biancorossa reduce dal KO di domenica sera a Bologna tornerà ad allenarsi a Masnago. Alcune fonti confermano questa possibilità che arriverebbe nel corso della rivoluzione in atto a livello di squadra: dopo gli arrivi di Keene e di Vene, si cercano altri due giocatori che possano sostituire Kell ed Egbunu, senza i quali la OJM è decisamente incompleta.

Vertemati è alla prima esperienza da head coach in Serie A dopo una lunghissima militanza a Treviglio (tra B e A2) e una partecipazione all’Eurolega come vice di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco nella scorsa stagione. Come accennato all’inizio però, il suo “record” sulla panchina varesina è ampiamente deficitario: una vittoria e tre sconfitte in Supercoppa e il già citato 3-10 (in due occasioni, per la verità, era assente causa covid) in campionato alla guida di una squadra che dopo la sconfitta con la Fortitudo è ultima in classifica, da sola.

E con lo spettro della retrocessione che si fa sempre più concreto (ma da qui alla fine ci sono ancora 17 gare da disputare…), c’è la possibilità che la Pallacanestro Varese si giochi l’ultimo jolly del mazzo, cambiando anche la guida tecnica.