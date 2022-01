Quali sono le opportunità di lavoro a Varese

Trovare opportunità di lavoro interessanti a Varese è facile grazie ai tanti siti web che pubblicano annunci di questo tipo. Ma visto che non tutti hanno a disposizione abbastanza tempo da dedicare alla ricerca e alla consultazione dei numerosi portali presenti in Rete, una buona soluzione è quella che viene offerta da AnnunciLavoro360, che non fa altro che radunare tutti gli annunci in una pagina sola, come un vero e proprio aggregatore. In sostanza, chi è in cerca di un lavoro a Varese (ma ovviamente il discorso vale anche per altre città) deve solo specificare la città per visualizzare tutte le offerte a disposizione, ordinate dalla più recente in poi. Volendo, si ha anche la possibilità di attivare la funzione che consente di ricevere via mail i nuovi annunci, essendo così sempre aggiornati sulle novità più rilevanti.

Offerte di lavoro a Varese: qualche consiglio

Prendendo in esame le offerte di lavoro Varese riportate da AnnunciLavoro360 si scopre, tra l’altro, che un’azienda del settore tessile è alla ricerca di un operaio addetto all’agugliatura: è essenziale che i candidati abbiano già esperienza in contesti produttivi in relazione alla conduzione di macchinari e che siano disponibili a lavorare su turni (quindi anche di notte, per il turno che va dalle 10 di sera alle 6 del mattino). Doti apprezzate sono la flessibilità, la disponibilità e la proattività. Per un’azienda del settore machinery manufacturing and production, invece, si seleziona un procurement and supply chain coordinator che lavori direttamente a riporto della direzione: le prospettive sono molto interessanti, anche perché si tratterebbe di un contratto a tempo indeterminato.

Professioni in ambito sanitario

Nella zona di Varese ci sono opportunità interessanti anche nel settore sanitario. Synergie Italia Spa, per esempio, ha avviato le selezioni per un farmacista a tempo pieno per conto di una famosa azienda leader nel settore della grande distribuzione organizzata: si tratta, in pratica, di una parafarmacia in un centro commerciale. La clinica veterinaria CMV, invece, ha bisogno di un clinic manager, per la gestione della struttura.

In ufficio e non solo: altre occasioni interessanti

Un altro contratto a tempo indeterminato viene proposto al direttore di produzione di un’azienda attiva nei settori del finissaggio, della tintoria e della tessitura. Technical di Gallarate, poi, su mandato di una multinazionale di alto livello che si occupa della progettazione e della realizzazione di impianti elettrici, è alla ricerca di un cablatore a bordo macchina. In un primo momento verrà proposto un contratto di somministrazione, ma l’idea è quella di un inserimento definitivo in azienda, con orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì. Per quel che riguarda la retribuzione, invece, essa sarà valutata a seconda del livello di esperienza del candidato.

Lavorare in amministrazione, le migliori offerte a Varese

Un’azienda manifatturiera mid-cap è in cerca di un responsabile amministrazione, finanza e controllo a cui verrà proposto un lavoro a tempo indeterminato. È richiesta una precedente esperienza di almeno 4 o 5 anni, e le mansioni saranno molteplici: fra queste, la valorizzazione delle giacenze e il presidio delle attività di controllo di gestione. Come viene specificato nell’annuncio che si può leggere su AnnunciLavoro360, uno dei requisiti per essere selezionati è il possesso di una laurea in discipline economiche. Open Source Management, invece, ricerca un addetto ufficio paghe pay roll specialist che sarà impiegato in uno studio associato di grande prestigio.

Esperienza in ambito informatico? Ecco la proposta giusta

A Varese ci sono numerose proposte per contratti a tempo indeterminato. Una di queste è destinata a un IT specialist che andrà a lavorare per una nota azienda attiva in ambito farmaceutico. Il candidato si occuperà, tra l’altro, della gestione dei fornitori e andrà a far parte dell’area Technology. È richiesta una conoscenza di Microsoft e Office 365, mentre è preferibile una pregressa esperienza di 2 o più anni in qualità di IT specialist.