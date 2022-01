Quasi plebiscito per Carlesso, il Pd di Fagnano Olona esce da Solidarietà e Progresso

La riunione plenaria richiesta dal Pd e da Azione dopo lo “scambio di vedute” tra Fantinati e Carlesso, e che aveva lo scopo di regolare i conti all’interno di Solidarietà e Progresso, si è rivelata un vero e proprio plebiscito verso il lavoro svolto da quest’ ultimo nell’assise comunale. Pressoché unanime la votazione, che ha visto su 15 aventi diritto al voto 11 voti favorevoli alla fiducia, 2 astensioni e 2 contrari.

Disarticolato il voto del PD, che si è espresso in maniera difforme, con il segretario Canavesi che è uscito dal gruppo, prima del voto, e con 1 voto favorevole alla fiducia, 1 astenuto e 1 voto contrario. Nonostante le divergenze interne, il risultato ha comunque portato all’uscita degli esponenti del Partito Democratico dalla coalizione, come da loro preannunciato.

Carlesso, comunque ha lasciato le porte aperte al ritorno nella coalizione dei Democratici, ma solo con una nuova segreteria con cui poter interloquire. Politicamente, delle 6 compagini interne alla coalizione, Carlesso conta in questo momento sul sostegno dei civici di Fagnano Bene Comune, sul M5S, sui Verdi e sul partito della Rifondazione Comunista.

Il comitato di Azione Fagnano Olona, attraverso Davide Bevilacqua e Igor Zanella, commenta l’astensione del gruppo e il voto difforme del PD saranno comunque materia di mediazione nei prossimi giorni. Si chiude così dopo settimane una vicenda che aveva poco di politico e tanto di personale.

«Il comitato di Azione di Fagnano Olona è per la buona politica, quella del confronto sui temi e sulle urgenze che negli anni sarà necessario affrontare, e nella buona politica condividiamo le lotte sui temi che i nostri consiglieri Paolo Carlesso e Greta Meraviglia fanno a nome e per conto del gruppo solidarietà e progresso di conseguenza anche a nome di Azione. Non abbiamo condiviso a volte le modalità con cui il consigliere Carlesso ha affrontato alcune tematiche.

Dal punto precedente la richiesta di convocazione della riunione, per condividere, chiarire e stabilire come affrontare il prosieguo del lavoro come gruppo di minoranza e pianificare il futuro politico del gruppo.

Azione riconosce le capacità tecniche del consigliere Carlesso, «condividiamo con lui e con tutto il gruppo il lavoro nel merito dei temi fino ad ora svolto. La riunione è stata per noi altamente soddisfacente e chiarificativa.

Consideriano, infine «un errore quello del Partito Democratico di lasciare la lista solidarietà e progresso che era è e rimarrà la casa e il punto di riferimento del centro-sinistra di Fagnano Olona e nella quale Azione non ha mai messo in discussione la propria presenza. Ci auguriamo che possa quanto prima ripartire il dialogo e il confronto tra la lista civica e la sezione locale dei democratici. Cogliamo l’occasione per augurare un buon lavoro ai nostri rappresentanti in consiglio comunale e a tutto il gruppo di Solidarietà e Progresso».