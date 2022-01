Il Pd di Fagnano Olona chiede la testa di Carlesso: “Solidarietà e Progresso deve cambiare”

La segreteria del PD di Fagnano Olona prende le distanze da Paolo Carlesso e ne chiede, ufficialmente, le dimissioni sia in consiglio comunale che come leader della coalizione di Solidarietà e Progresso. La spaccatura nel gruppo, uscito sconfitto dalle ultime elezioni, è ormai un fossato che divide il due volte candidato sindaco dai componenti di Azione (che lo avevano già detto nelle scorse settimane) e del Pd cittadino, rappresentato dal segretario Massimo Canavesi.

«Esprimiamo tutta la sua preoccupazione per la situazione che si è creata nella lista “Solidarietà e Progresso “, dopo gli eventi incresciosi che hanno coinvolto un cittadino fagnanese e il consigliere Carlesso, nei pressi del monumento ai caduti. Qualsiasi atto di intemperanza fisica o verbale non può essere ignorato ma deve essere sempre condannato» – sottolineano ma non sarebbe l’unico motivo.

«Il nostro rappresentante, ora dimissionario, ha avuto anche altre volte atteggiamenti poco consoni al ruolo istituzionale ricoperto con persone ed anche nei consigli comunali, per non parlare del comportamento altamente discutibile e a tratti offensivo nei confronti del segretario del PD». Parole dure quelle di Canavesi che fanno emergere come già in passato i rapporti non fossero sereni.

Alla riunione di lista in programma domani, venerdì, saranno discusse e votate le sue dimissioni e il Pd si aspetta che vengano confermate. La motivazione non è stata ancora ufficializzata, ma «presumiamo sia la conseguenza naturale in seguito al fattaccio. Per questo motivo siamo qui, nostro malgrado , a comunicare che le accetteremo; resta inteso che noi saremo costretti ad uscire dalla coalizione in caso Carlesso sia confermato al suo posto. Rimarchiamo comunque che saremo invece una grande forza collaborativa con incarichi coinvolgenti nel caso in cui chi sarà il nuovo leader della lista, tenga nella giusta considerazione una grande forza come il Partito Democratico».

Su questo punto non si sbilanciano: «Non abbiamo intenzione, ora, di indicare chi debba prendere il posto di Carlesso a capo della coalizione. Noi chiediamo due cose: di essere rispettati per l’importanza che il Pd ha all’interno della coalizione e un cambio nella strutturazione della lista».

Il Pd, infine, ringrazia Paolo Carlesso «per il lavoro svolto fin qui e al quale riconosciamo il grosso impegno tecnico. Il suo comportamento discutibile, su cui già in fase di formazione della lista avevamo posto delle attenzioni proprio in merito alle affermazioni dell’allora esponente di Fagnano Bene Comune Simonelli, ha però compromesso tutto il buon lavoro che ci eravamo prefissi, rendendo necessario il ricambio. Pensiamo e speriamo che sia stata la propria integrità morale che lo abbia spinto a questa saggia decisione e che, se ha a cuore il bene della lista, dovrebbe essere irrevocabile».