Problemi ai canali tv? È in corso il refarming, bisogna risintonizzare il televisore

In Lombardia è iniziato in questi giorni il processo di refarming della televisione, e nelle ultime ore sono molti gli utenti nella provincia di Varese che hanno segnalato l’operazione in corso.

Durante il processo, nei comuni interessati si sono avuti dei disservizi causati dallo spostamento di frequenza delle emittenti. Questo malfunzionamento non dipende dalla tecnologia del televisore, perché la modalità di trasmissione resta invariata.

Le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare l’apparato televisivo o il decoder, ma in caso di persistenti problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna.

Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. In fase di risintonizzazione sarà possibile scegliere la programmazione regionale di proprio interesse.

Riorganizzazione programmi RAI

La riorganizzazione dei programmi Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 ecc.) è iniziata il 3 gennaio 2022 e proseguirà fino al 30 giugno 2022. Nello specifico, la procedura di riorganizzazione avverrà in date distinte regione per regione, secondo il calendario di attivazione delle nuove frequenze stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli utenti dovranno effettuare la risintonizzazione del proprio Tv o decoder per visualizzare correttamente i programmi RAI ricollocati. Fino alle date indicate, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e le programmazioni regionali verranno trasmessi regolarmente.

Tutte le informazioni sul calendario e sulle date delle restanti aree geografiche italiane coinvolte nel refarming saranno aggiornate periodicamente in base alle informazioni disponibili.