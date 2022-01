Schianto nella notte a Besozzo sulla superstrada

Chi viaggiava da poco passata la mezzanotte a Besozzo lungo la strada 629 ha da lontano notato una selva di lampeggianti che avvertivano di un incidente.

Galleria fotografica Schianto nella notte sulla superstrada a Besozzo 4 di 4

Lo schianto ha visto coinvolto un solo veicolo che si è ribaltato all’altezza della curva lungo la strada statale 629 in direzione della grande rotatoria di ingresso in città.

Qui, ben prima dei semafori un’auto ha perso il controllo ribaltandosi, forse per via della velocità e del manto stradale in quel momento sottoposto a severe temperature sotto lo zero.

Sta di fatto che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Laveno Mombello che hanno messo in sicurezza il teatro di intervento consentendo ai soccorritori di operare in sicurezza.

Sul posto è arrivata una ambulanza dell’Sos di Travedona Monate che ha soccorso il ferito alla guida, un giovane di 22 anni trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio.

L’intervento di sgombero e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco è terminato attorno alle 2 quando la strada è tornata completamente percorribile.