Solidarietà agli agenti di Taranto da parte della segretaria S.A.P. di Varese

La Segreteria Provinciale S.A.P. di Varese, visto quanto accaduto nella giornata di sabato, esprime la sua solidarietà e vicinanza ai due poliziotti delle volanti di Taranto, feriti in un vile attacco omicida. “La nostra vicinanza non vuole essere solo di facciata, ma vogliamo che si sappia che ovunque gli uomini in divisa chiedono non vendetta, ma giustizia, contro chi ha compiuto un gesto così efferato. E se qualcuno pensa siano eventi sporadici, o peggio lontani dalla nostra realtà territoriale, purtroppo non è così“, si legge in una nota.

Proprio la notte di sabato una Volante del Commissariato di Busto Arsizio è stata speronata da un auto in fuga pur di sottrarsi al controllo, gesto che anche in questo caso solo per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per gli operatori.

“Da sempre come sindacato ci battiamo per la tutela dei colleghi, con battaglie storiche che proprio in questi giorni stanno diventando realtà: si pensi all’uso del Taser, presto in fase di distribuzione anche nella nostra provincia, o all’introduzione delle bodycam, già richieste a gran voce nel 2014 da questa O.S. con la campagna “verità e giustizia” ed ora in fase di sperimentazione con la consegna dei primi 800 dispositivi“.

“In questa continua lotta per la tutela della sicurezza, anche sulla scorta dei fatti di Taranto, chiediamo di accelerare la distribuzione dei nuovi giubbotti antiproiettili sempre indossabili durante il servizio. Non è più tempo delle lungaggini burocratiche: è ora di difendere concretamente i difensori!!!“, chiosano dal sindacato