Dopo il successo delle feste, un mese in più per la pista di pattinaggio ai Giardini Estensi

Un mese in più per la pista di pattinaggio allestita ai Giardini Estensi: la richiesta arriva da parte di alcune associazioni sportive dilettantistiche che qui avranno modo di tenere i corsi.

La struttura quindi, allestita in occasione delle festività natalizie, resterà ancora all’interno del parco: non solo per i corsi, ma anche per gli utenti privati

«La pista di pattinaggio è stata molto apprezzata da diverse categorie di utenti – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – Non appena abbiamo ricevuto la richiesta, la nostra amministrazione si è mobilitata per favorire le associazioni che in questo modo potranno organizzare qui i loro corsi per le prossime settimane. E’ un’opportunità per unire sport, divertimento e attività all’aria aperta»