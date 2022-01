Varese d’anticipo: contro la Lavagnese in campo sabato

Dopo la pausa forzata per Covid che ha fatto saltare la gara in programma domenica 23 gennaio contro il Pdhae, il Città di Varese giocherà con 24 ore di anticipo la gara contro la Lavagnese.

La partita, valida per la prima giornata del girone di ritorno del Gruppo A di Serie D, si disputerà sabato 29 gennaio (ore 14.30) anziché domenica 30. Non cambierà ovviamente la sede della gara: lo stadio “Franco Ossola”

L’anticipo è stato voluto per avere qualche ora in più di riposo in vista del fitto programma degli appuntamenti successivi: mercoledì 2 febbraio trasferta a Fossano e domenica 6 febbraio la grande sfida a Varese contro il Novara.

Il comunicato: