Vigili del fuoco in azione a Vergiate per un’auto ribaltata

Sono ancora in corso di verifica le cause che hanno portato un’auto e ribaltarsi verso le ore 19 di lunedì 31 gennaio in via Varisnella a Vergiate.

La conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi e finendo sul bordo della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

A bordo dell’auto c’erano una donna di 40 anni e una bambina di 9. Non ci sono stati feriti gravi e l’ambulanza si è diretta in codice verde all’ospedale di Angera.