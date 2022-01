Violenza sessuale sul pullman, il processo in aula a Varese

Aveva da poco perso la mamma. Problemi seri dal punto di vista personale e comprensibili inquietudini giovanili. La convivenza col padre in un momento difficile da affrontare.

E poi quei messaggi sul telefono da quell’uomo “grande”, l’autista di pullman.

È l’inizio della ricostruzione in aula fatta dinanzi al Collegio di Varese che deve giudicare l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minore. L’episodio riguarda un sospetto di abusi ai danni di una ragazzina sulla linea del trasporto pubblico locale che porta ad Osmate, nel 2019. In aula oggi è stato sentito un autista conoscente dell’imputato e padre di un’amica della persona offesa che ha ricostruito l’accaduto: “Dopo aver visto i messaggi sul cellulare ho contattato suo padre, e ho spiegato alla ragazza di non andare più sul pullman col mio collega, viste le voci che c’erano in giro”. Il testimone ha riferito di aver visto quel pomeriggio la ragazza sul pullman in compagnia del collega. Il fatto contestato riguarderebbe molestie come baci sul collo e sulle guance ma anche atteggiamenti inequivocabili e molto più pesanti tra il capolinea di Osmate e il tragitto in auto fino a Varese. “Al bar degli autisti di Varese si parlava di questa storia, del fatto che un autista frequentasse una ragazzina”.

In aula ha parlato anche il padre della ragazza che sporse denuncia ai carabinieri. “Il padre dell’amica di mia figlia mi telefonò per dirmi di averla vista su quella corsa così lontana da casa, e di aver sentito il racconto di mia figlia, delle molestie subite nel bus e nel tragitto in auto. Poi siamo andati dai carabinieri”. In aula è stata sentita anche la persona offesa.