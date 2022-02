Per il 20 febbraio due proposte in compagnia del Cai Luino

La posizione oggi isolata contrasta con l’intensa frequentazione del luogo nei secoli: al centro dei sentieri che univano il fondovalle con l’altopiano di Montegrino. La chiesa circondata (almeno dal XVI secolo) da un cimitero, ci offre uno dei centri a più alto valore spirituale e simbolico del territorio dell’alto Verbano lombardo. La piccola chiesetta di San Martino attirò l’attenzione del Cardinal Ildefonso Schuster che, in visita a Montegrino nel 1930, sollecitò il Parroco alla manutenzione sua manutenzione così da evitare che cadesse in rovina. Negli anni 1980/1988 il presbiterio fu oggetto di una campagna di restauro conservativo che portò alla luce affreschi seicenteschi che furono restaurati con lavori promossi dal Comune di Montegrino.

Dal sagrato, pensile sulla valle, la vista si apre al bacino centrale del lago Maggiore, ai monti e alle vette innevate delle Alpi.

Programma per la ciaspolata al passo del S.Bernardino:

Descrizione itinerario escursione: l’itinerario dell’escursione si snoda sulla strada del Passo del San Bernardino. I primi 400 metri sono su strada asfaltata, poi il fondo è innevato ed è ben visibile la traccia da seguire. Si parte dal posteggio all’uscita del portale Nord del tunnel del San Bernardino 1585m e si percorre la N13 fino a raggiungere l’Ospizio presso il Passo del San Bernardino e il Laghetto Moesola 2065m. Ritorno sullo stesso itinerario.

Tempo salita h2.30 – discesa h2.00 – Dislivello 480m – Difficoltà EAI-F – km 14

Accompagnatori GianLuigi 3356192247– Gianni 3387768131

Percorso Stradale: Luino, Ponte Tresa, Agno, Autostrada per San Bernardino, galleria del San Bernardino, portale Nord, uscita Hinterrhein, area parcheggio (con chiosco per bevande calde e servizi igienici) Serve bollino autostrada

Ore 7:20 ritrovo posteggio piscine di Luino

Ore 7:30 partenza

L’escursione è gratuita con condivisione spese auto e viene richiesto il documento valido per l’espatrio.

Programma per escursione al chiesa di S.Martino:

Accompagnatori Adriano 349 766 1130 – Graziella 347940 3561

Tempo salita ore1:45-discesa ore 1:15 dislivello 320 m. difficoltà E

Ore 9:50 ritrovo al posteggio Ditta Zanellato- Vetreria Musso-Via Gorizia

Ore 10:00 inizio escursione

Ulteriori informazioni:

Vengono richiesti abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguata, e pranzo al sacco. Lo svolgimento delle escursioni dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il Certificato verde (green pass), che dovrà essere comunicato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autodichiarazione, che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it ,il numero massimo di 20 partecipanti, e il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Si ricorda che non devono essere scambiati tra i partecipanti alimenti, alcolici e superalcolici. Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.)

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Specificando a quale escursione si vuole partecipare, la richiesta può essere inoltrata da lunedì 14 gennaio a mercoledì 16 gennaio per i soci CAI Luino e da giovedì 17 a venerdì 18 per i Soci di altre Sezioni. SABATO le iscrizioni sono chiuse. Si sottolinea che l’inosservanza delle regole di partecipazione comporterà l’esclusione alla escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un whatsapp a uno dei recapiti citati sopra, a seconda dell’escursione scelta. In caso di meteo avverso escursione annullata