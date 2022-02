5 consigli per Comprare follower Instagram e crescere sulla piattaforma

Quando si parla di potenziare la propria presenza sui social network spesso si viene consigliati di comprare follower Instagram per semplificare ai minimi termini il lavoro da fare.

L’aumento follower Instagram sulla piattaforma di Mark Zuckerberg, ad esempio, è un procedimento che se fatto in maniera manuale è lento e non sempre facilissimo.

Ci sono servizi come Instapiu che possono semplificare il processo a lungo termine ma è inutile nascondersi dietro un filo d’erba. In una piattaforma dove il numero di utenti iscritti e attivi raggiunge i 2 miliardi semplicemente comprare follower Instagram per crescere potrebbe non essere la strategia migliore.

In questi casi, come spesso accade nel digital marketing, quello che bisogna fare è formarsi. Per evitare di farvi spendere troppo tempo in giro abbiamo pensato di raccogliere cinque consigli diversi che possono aiutare nella gestione e nella crescita di una pagina su Instagram.

I continui aggiornamenti di Instagram rendono la crescita sulla piattaforma “particolare” ma non preoccupatevi, ciò che conta è avere ben chiaro il funzionamento base della piattaforma e non cadere nelle facili trappole che molti “servizi” vogliono portare avanti per una crescita automatica e repentina.

Vediamo come fare prima di comprare follower.

Prima di comprare follower Instagram devi conoscere il pubblico

La prima cosa che bisogna fare non tanto per ottenere un aumento follower Instagram ma proprio nel mondo del marketing è il lavoro dietro lo studio del tuo pubblico potenziale.

La piattaforma, avendo come abbiamo detto sopra, una base installata di miliardi di utenti può contenere davvero ogni tipologia di persona possibile dietro lo schermo dello smartphone.

Questo significa che facendosi domande come “a chi sto parlando? Che età ha chi mi segue? A che è interessato chi mi segue?” si ha la possibilità di poter capire cosa può andare e cosa no al proprio pubblico.

Queste informazioni sono la base da seguire nella creazione prima e gestione poi di una strategia social incentrata all’aumentare follower Instagram gratis.

Categorizza i contenuti prima di comprare follower Instagram.

https://unsplash.com/photos/tBCfWCks638

Instagram permette ai suoi utenti di inserire, all’interno delle descrizioni, fino a 30 hashtags diversi. Questi non sono altro che delle parole che permettono alla piattaforma di capire in che contenitori tematici inserire il post che hai fatto. Un post con scritto #gatti parlerà di gatti, uno con scritto #gelato parlerà di gelato e così via.

Una buona strategia deve includere al suo interno lo studio e l’utilizzo degli hashtags.

Che tipi di hashtag si possono usare per aumentare follower Instagram?

Possiamo provare a riassumere gli hashtag presenti su Instagram in due categorie: di tendenza e di nicchia.

Hashtag di tendenza : utili per ottenere una visibilità immediata (in maniera difficoltosa). Questi hashtag sono molto competitivi ed ottenere conversioni senza contenuti incredibili è difficile.

Hashtag di nicchia : hashtag con poca visibilità che permettono di parlare ad un pubblico potenzialmente più interessato. In questo modo creando buoni contenuti sarà possibile convertire in maniera più semplice il pubblico ed è una tecnica perfetta se affiancata al comprare follower Instagram.

Compra follower ma non smettere di sottovalutare i testi.

Ciò che distingue due belle foto è ciò che c’è scritto sotto: la descrizione e la didascalia delle foto sono elementi di importanza capitale quando si vuole fare colpo su di un utente.

Una scrittura avvincente e coinvolgente sotto di una foto è l’arma vincente per arrivare a migliorare l’interesse di chi la legge, facendoti acquistare follower Instagram sulla base di ciò che fai provare.

Come scrivere un buon testo su Instagram per acquistare follower

Se si vuole aumentare follower Instagram attraverso la scrittura ci sono diversi consigli che possono risultare utili: il primo è chiaramente affidarsi al lavoro di un buon copywriter.

Se si vuole fare tutto in autonomia, per prima cosa bisogna non dire di no alle emoji, né rifiutare le costruzioni linguistiche un po’ azzardate; l’obiettivo finale è quello di andare a coinvolgere in maniera diretta chi legge, facendolo passare da soggetto passivo a persona attiva a livello emotivo con ciò che è visibile a schermo.

Instagram permette testi lunghi circa 2000 caratteri, abbastanza per poter scrivere qualcosa di qualità in grado di comunicare i dettagli in maniera accattivante.

Comprare follower Instagram non deve farti smettere la promozione del tuo profilo

Se si parte da zero è difficile riuscire a crescere anche seguendo i consigli che abbiamo scritto prima di questo: avere una base di persone da cui partire, in sostanza, è molto importante.

Come creare questa base? Il trucco è quello più vecchio del mondo: pubblicità!

Questa si può fare alla vecchia maniera, attraverso i cosiddetti post sponsorizzati di Instagram o in maniera più verace, spammando (ma con garbo) il proprio profilo altrove!

Prima di passare a questo è importante assicurarsi di poter avere qualcuno su cui contare senza, per forza di cose, spendere soldi o muoversi fuori dalla propria comfort zone.

In questo caso è bene chiedere ad amici, parenti e familiari di lasciare dei like o dei commenti, sperimentando nel frattempo qualche contenuto che valga effettivamente la pena di vedere.

Una volta che avrai raggiunto un numero di post che ondeggia tra i 10 ed i 20 sarai pronto per farti avanti nei confronti del mondo con i tuoi contenuti: preparati ad accogliere follower reali Instagram.

Non smettere di essere coerente se vuoi acquistare follower

https://unsplash.com/photos/Wk6Jx6NQOGY

Una volta che hai trovato il tuo pubblico, una volta che hai una base installata di utenti, una volta che hai trovato un tuo stile fai attenzione ad una cosa: quella gente è lì per i contenuti che posti.

Questo che significa?

Che se parli di ricette non ti conviene parlare, all’improvviso, di componenti elettroniche: il tuo pubblico potrebbe non essere interessato a questo genere di contenuto.

Questo concetto, quasi banale se vogliamo metterla così, è la motivazione per cui molto spesso diversi profili finiscono per comprare follower Instagram con i servizi appositi: è un modo veloce e smart per effettuare una ripartenza dopo un cambio di focus.

La coerenza nei contenuti viene premiata anche dall’algoritmo stesso di Instagram che, una volta che capisce che tipo di creatore di contenuti sei, inquadra perfettamente a chi consigliarti e non smette di trovare occasione per farlo.

Se rappresenti il profilo Instagram di un’azienda questo punto acquista il doppio dell’importanza perché la coerenza è strettamente legata all’immagine che dai del tuo business: un business poco coerente viene spesso associato ad un business poco affidabile.