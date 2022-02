Accoltellamento nella notte a Rescaldina, 25enne in ospedale

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato questa notte fuori da un locale a Rescaldina. L’aggressione è avvenuta a seguito di una lite in via Fratelli d’Italia, zona Conad, poco dopo le 3 del 13 febbraio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre a un’ambulanza e a un’automedica in codice rosso, sono intervenuti i Carabinieri di Legnano.

La vittima ha subito una ferita all’addome e, dopo avere ricevuto i primi soccorsi sul posto, è stato portato d’urgenza all’ospedale. Non è in pericolo di vita ma dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

I Carabinieri stanno indagando per accertare l’esatta dinamica dei fatti e risalire al responsabile dell’aggressione