Ad aprile le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello

Si è tenuta giovedì 24 febbraio, in diretta streaming sul canale YouTube del comune di Laveno Mombello l’incontro di presentazione delle elezioni del CCDG22, il primo Consiglio Comunale dei Giovani. Il sindaco Luca Santagostino ha portato i saluti istituzionali e si è soffermato sul significato dell’iniziativa.

«Questo progetto, molto ambizioso, ha due importanti significati – spiega il Sindaco Santagostino –: assegnare alle ragazze e ragazzi del nostro Comune l’importante responsabilità di essere rappresentanti del mondo giovanile del paese in cui vivono, con tutto quello che ciò comporta – ascolto, condivisione, impegno, responsabilità – e, in secondo luogo dare loro la possibilità di unirsi sotto un progetto condiviso per proporre ed attuare interventi di interesse di chi andranno a rappresentare. Siamo tutti convinti e fiduciosi – conclude Santagostino – che questa opportunità, tutta da costruire, sia accolta con grande interesse perché i giovani di oggi non sono diversi da quelli di ieri, al di là di ogni luogo comune».

L’Assessore alle politiche sociali Elisabetta Belfanti e il Consigliere Eduardo Prencis, delegato alle politiche giovanili, alla presenza di altri rappresentanti dell’Amministrazione, hanno quindi illustrato le modalità di svolgimento delle elezioni e i punti salienti contenuti nel regolamento pubblicato sul sito del Comune. Il Consiglio Comunale dei Giovani, organo democratico di rappresentanza con valore consultivo e propositivo, sarà composto da 11 ragazze/i residenti nel comune di Laveno Mombello, di età compresa fra i 15 e i 25 anni. La sua funzione sarà quella di interfacciarsi con l’amministrazione comunale esprimendo opinioni e proponendo iniziative su tematiche che riguardano il territorio comunale, particolarmente su quelle di interesse giovanile, quali politiche ambientali, educazione civica, attività sportive, culturali ed artistiche, volontariato, collaborazione con le associazioni del territorio, attività mirate alla prevenzione delle dipendenze.

Le elezioni si svolgeranno nella giornata di sabato 9 aprile presso la sede comunale di Villa Frua, con apertura dei seggi dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Con la proclamazione delle elezioni da parte del Sindaco Santagostino, avvenuta lo scorso 25 febbraio, i candidati avranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle liste (25 marzo 2022); ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non inferiore a 9 e non superiore a 11, di età compresa fra i 15 e i 25 anni; un terzo dei candidati dovrà essere compreso nella fascia15/18 anni e ogni genere dovrà essere rappresentato da almeno un terzo dei componenti. La validità della lista è subordinata alla presenza di 30 firme di sostenitori della stessa fascia d’età dei candidati e alla presentazione di un simbolo e di una denominazione che non richiamino in nessun modo liste di partiti politici esistenti. L’elezione dei consiglieri avviene secondo il sistema proporzionale. Un’occasione unica per stimolare la partecipazione concreta ed attiva alla vita della comunità, imparare a confrontarsi con i coetanei e con gli adulti sviluppando capacità di confronto costruttivo, lavorare su obiettivi comuni e conoscere il funzionamento e la complessità dell’Amministrazione pubblica, con l’auspicio che diventi palestra per gli amministratori del futuro.

«Tra i tanti significati che questa esperienza sottende – commenta l’Assessore alle politiche sociali, Elisabetta Belfanti – non tralascerei la possibilità di sperimentarsi in un’esperienza di gruppo, che parte da obiettivi comuni e che può tradursi in nuovi legami amicali, rispondendo ad un’esigenza risocializzante preziosa particolarmente in questo periodo post pandemico».

«La partecipazione civica è la base sulla quale è nato il progetto di Civitas – aggiunge il Consigliere Eduardo Prencis –: una comunità non può crescere e svilupparsi senza il contributo dei giovani e noi vogliamo portare i ragazzi all’interno del dibattito comunale. Le porte del Comune sono aperte, ora tocca a loro farsi avanti!». Per qualsiasi informazione e supporto scrivere a: consiglio.giovani@comune.laveno.va.it