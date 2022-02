Rissa vicino alla stazione di Gallarate, due uomini accoltellati

Due uomini sono stati accoltellati in strada nella sera di mercoledì 23 febbraio a Gallarate. È successo in via Borghi, di fronte alla piazza della stazione.

L’allarme è scattato poco prima delle 22: a terra sono rimasti due uomini, uno di 27 e un altro di 50 anni, feriti da armi da taglio

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze e un’automedica. Nessuno dei feriti sembra essere in gravi condizioni con le ambulanze arrivate al Pronto Soccorso con i codici verde e giallo.

Sul posto anche i Carabinieri per accertare la dinamica dei fatti , con il supporto della Polizia di Stato; la Polizia Locale ha assicurato la chiusura della via per permettere i soccorsi e i rilievi (foto dal gruppo facebook Gallarate è…).

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la rissa sarebbe scoppiata in un gruppo di sudamericani, i cui animi sembra si siano scaldati anche per via dell’alcol. Dopo le parole sono arrivati i coltelli e alla fine della rissa a terra sono rimasti i due uomini