Al via le visite guidate del Museo più lungo del Mondo. Si parte dal Monastero di Cairate

Domenica 27 febbraio prende avvio il nuovo calendario di visite gratuite del MuLM, il Museo più Lungo del Mondo, un progetto Interreg che vede coinvolte Italia e Svizzera con l’obiettivo di creare un collegamento culturale tra questi due paesi.

Nell’ambito di questo progetto, la società Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico, storico e naturalistico, è stata incaricata dal comune di Olgiate Olona di organizzazione delle visite guidate nei luoghi più significativi che si trovano dispiegati lungo la Valle del fiume Olona.

Le visite in programma per il 2022 seguiranno proprio l’acqua del fiume, che fin dai tempi più antichi ha costituito un’attrattiva per la nascita di insediamenti, per lo sfruttamento delle risorse e come fondamentale via di comunicazione. Nel programma sono inseriti sia monumenti regolarmente aperti al pubblico sia altri accessibili in via esclusiva, toccando tematiche trasversali, dalla storia più antica fino all’industrializzazione della valle, valorizzando anche il contesto naturalistico.

Il primo appuntamento è in programma domenica 27 febbraio. Si parte da Cairate con la visita al Monastero dove sono stati rinvenuti i resti di una villa rustica di età romana con granaio, essiccatoio e silos per la conservazione delle granaglie e prodotti agricoli che poi venivano smistati lungo le vie di commercio, tra cui quella valliva.

Nell’area venne poi installata una necropoli di età tardoantica a cui fece seguito la costruzione del monastero altomedievale poi modificato in età bassomedievale. Nella giornata si scenderà poi lungo la ciclopedonale per conoscere la storia industriale legata al fiume, passando in particolare per la ex cartiera Vita-Mayer, e risalendo fino alla leggendaria fonte di Manigunda a Fagnano Olona.

Il ritrovo è alle ore 14:30 all’ingresso del Monastero di Cairate, presso il parcheggio di via Pontida. Il percorso è gratuito; si richiede a ciascun partecipante un’offerta di 3 € per l’ingresso al Monastero. Green pass necessario.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@archeologistics.it; 328.8377206.