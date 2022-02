Anche UISP Varese partecipa alla “Corsa Rosa”

NOTIZIARIO UISP del 23 febbraio 2022

L’EVENTO – Corsa Rosa: Varese partecipa, vieni con noi!

Domenica 6 marzo alle 10 a Brescia partirà la Corsa Rosa, ma Varese non si tira indietro sui temi “di genere”: nella stessa data il Comitato Territoriale Varesino organizza la manifestazione “gemella” di quella bresciana, per coinvolgere i soci e ispirare momenti di riflessione sulle questioni di genere in occasione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna.

Le magliette della storica manifestazione bresciana saranno disponibili anche a Varese: sarà possibile ritirarle nella sede del Comitato Territoriale, in via Lombardi angolo piazza De Salvo a Varese. Le magliette saranno gratuite per chi è già socio Uisp, ma l’occasione è per chi non è ancora socio: con 5€ è possibile avere tessera Uisp, con tutti i servizi a cui questo dà diritto, e t-shirt della manifestazione.

I gruppi di cammino si stanno già organizzando, ma è ancora possibile partecipare insieme. Sarà anche importante scattare foto durante le camminate, indossando la maglietta della Corsa Rosa: inviandole a varese@uisp.it si avrà modo di testimoniare insieme a noi un impegno importante e condiviso, quello per un mondo più giusto per le donne, quindi per tutti.

DAI TERRITORI – A Bologna c’è Queerfit: quando lo sport è inclusione

Queerfit, il corso di fitness più colorato e inclusivo procede con le sue attività per tutti e tutte a Bologna, nella palestra Orizzonte benessere, quartiere San Donato/San Vitale: ogni sabato è possibile praticare attività fisica a ritmo di musica con persone transgender, queer e non binarie. Il progetto, di Gruppo Trans Bologna, in co-progettazione con Uisp Bologna e Palestra Orizzonte Benessere, sostenuto dalla Scuola di Azioni Collettive di Fondazione per l’innovazione urbana, invita ad accettare e amare il proprio corpo e quello degli altri, valorizzando le potenzialità della pratica sportiva come mezzo per educare al rispetto delle reciproche differenze.

L’iniziativa è stata raccontata da Corriere di Bologna. Queerfit, primo corso di fitness in Italia organizzato da persone transgender per persone transgender, si pone l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere psicofisico delle persone trans, intersex e non binarie riavvicinandole alla pratica sportiva. Il corso, di un’ora a settimana, è gratuito e tenuto da personal trainer di comunità, prevede fondamenti di tonificazione funzionale e ginnastica aerobica a esercizi da svolgere a corpo libero a terra con il tappetino per gambe, glutei e addominali.

Lo sport, in questo modo, può essere utile alla creazione di ambienti inclusivi per tutte le identità e le unicità, contribuendo alla costruzione di nuove reti di relazioni e allo sviluppo di un senso di appartenenza alla comunità, in un’ottica di empowerment. QueerFit fonda le proprie radici nella bodypositivity, per invitare ad accettare, valorizzare e amare il proprio corpo, ma anche quello degli altri, intravedendo nella pratica sportiva un mezzo per educare al rispetto delle reciproche differenze.

MANIFESTAZIONI – Giocagin: è on line la “sfida delle locandine”

Giocagin, storica manifestazione Uisp invernale, per il 2022 ci accompagnerà per tutta la primavera, con una moltitudine di eventi in 38 città diverse, che presenteranno le attività più disparate: dalla ginnastica alla giocoleria, dal pattinaggio al parkour. Gli eventi clou sono programmati tra il 30 aprile e il primo maggio.

Lunedì 21 febbraio è partita una sfida simbolica, lanciata sulle Instagram Stories dell’account Uisp Nazionale: gli utenti della rete possono partecipare ad un sondaggio sulle locandine delle passate edizioni di Giocagin. 10le locandine selezionate: il sondaggio accompagnerà i seguaci della pagina, con due stories al giorno, in un vero e proprio tabellone tennistico in cui le locandine verranno inserite in sfide a due fino a decretare la vincitrice. Il funzionamento del “torneo” è semplice: si partirà dal Turno Preliminare iniziato lunedì si completerà il tabellone dei quarti di finale, e si proseguirà fino al venerdì dove, in seguito alle preferenze espresse, si sfideranno le due locandine più votate nella finalissima che eleggerà la locandina più amata!