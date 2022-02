Arriva la certificazione ambientale per il depuratore di Bardello

Importante risultato ottenuto da Alfa per il depuratore sulle rive del fiume Bardello. Da lunedì scorso, infatti, l’impianto è certificato per il sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015.

Il riconoscimento riguarda in pratica l’impatto che la struttura ha sull’ambiente e il territorio, giudicata positivamente dai certificatori.

«La visione di Alfa – dicono i vertici della società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato in provincia – ruota attorno a tre punti cardine: miglioramento continuo della qualità dell’acqua erogata o, come in questo caso, depurata; attenta e puntuale salvaguardia di salute e ambiente; efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse».

La certificazione, oltre ad essere un “premio”, è anche un impegno verso il continuo miglioramento. Ogni anno, pertanto, il depuratore sarà posto sotto esame da un ente terzo per verificare la corrispondenza coi requisiti richiesti dalla certificazione. Il cui rinnovo è invece triennale. Per Alfa si tratta solo di un primo passo perché l’obiettivo è di certificare tutti i principali depuratori gestiti.