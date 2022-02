I bimbi del Nido di Gavirate imparano il valore della diversità nel giorno dei calzini spaiati

Anche i bimbi del nido comunale di Gavirate, gestito da cooperativa Lotta, hanno imparato il valore della diversità nella Giornata dei calzini spaiati.

«Abbiamo aderito alla giornata dei calzini spaiati, giornata di sensibilizzazione alla diversità in un modo molto semplice – racconta l’educatrice Alessia Boldetti – facendo indossare calzini differenti a tutti i nostri piccolini e appendendo all’ingresso del nido insieme ai genitori una catena di calze spaiate per renderle più visibile l’iniziativa».

I più grandicelli della sezione primavera, inoltre hanno fatto un lavoro con l’educatrice di riferimento di raccolta e riconoscimento di tutti i motivi che li rendono speciali e unici e hanno realizzato un cartellone.

La giornata dei calzini spaiati è nata undici anni fa in una scuola primaria in provincia di Udine con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli sull’autismo e su altre diversità. Da allora è stata adottata in tante scuole proprio come giornata dedicata all’approfondimento del tema della diversità.

C’è anche una pagina Facebook dedicata a questa iniziativa, dove condividere foto, idee e progetti