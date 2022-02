Boschi più puliti a Rescaldina, Marianna festeggia il compleanno raccogliendo i rifiuti

C’è chi per il compleanno si regala una cena al ristorante, chi sceglie un viaggio e chi nel pacchetto spera di trovare un accessorio all’ultimo grido. Marianna, insegnante di yoga di Rescaldina, ha preso guanti e sacchi, ha chiamato a raccolta amici e allievi e ha battuto a tappeto un chilometro e mezzo di boschi per rendere più pulita una parte del paese che spesso negli ultimi anni è salita agli onori delle cronache e quasi mai in termini positivi.

«L’idea è nata perché frequento spesso i boschi portando a spasso i miei cani – racconta Marianna -, e ogni giorno li vedo sempre più sporchi: oltre ai grossi rifiuti come serramenti o copertoni c’è un sacco di spazzatura più piccola, quella di taglio domestico, e anche la frequentazione da parte di tossicodipendenti, che certo non hanno cura per il bosco, non aiuta. Da tempo avevo il desiderio di fare qualcosa per migliorare questa situazione che fa apparire brutto il bosco, e per il mio compleanno ho pensato di chiedere ad amici e allievi di festeggiare facendo qualcosa di bello e rendendo più sano e più pulito il verde».

Detto, fatto. Tra un messaggio in chat e un invito, Marianna ha radunato una decina di persone e domenica pomeriggio, partendo dall’ingresso di via Nenni dove una volta si entrava al Parco Avventura, in tutto i volontari hanno raccolto cinque sacchi di plastica, altrettanti di rifiuti indifferenziati e pochi meno di carta, oltre ad aver radunato rifiuti più ingombranti come ombrelli e pezzi di biciclette, la cui presenza è stata segnalata all’amministrazione comunale.

«È stata una bella soddisfazione – conclude Marianna, che non esclude di organizzare nuove pulizie del bosco, magari pubblicizzandole di più -: è stato un modo per stare insieme all’aperto e mantenendo le distanze in un periodo in cui le persone hanno un grande bisogno di ritrovare la socialità, e contemporaneamente abbiamo lavorato per un obiettivo comune. È proprio l’unione che fa la forza: da sola avrei raccolto ben poco, insieme invece siamo riusciti a pulire in modo capillare un chilometro e mezzo di bosco, e tutti ne sono stati contenti».