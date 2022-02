Cgil, Cisl e Uil in piazza Monte Grappa contro la guerra

Nella giornata di oggi, venerdì 25 febbraio, Cgil, Cisl e Uil saranno in piazza Monte Grappa a Varese a partire dalle 18 fino alle 20 per protestare contro la guerra e lanciare un appello alle associazioni, alle forze politiche e a tutti i cittadini per far sentire la propria voce contro ogni mira espansionistica da qualsiasi parte provenga. «La guerra non è mai servita a risolvere i problemi dei popoli – dice Stefania Filetti, segretaria della Camera del Lavoro di Varese – arricchirà solo le lobby delle armi, mentre i costi umani ed economici ricadranno solo sulla gente comune. Russia, Ucraina e Usa devono fermarsi subito. La smettano di giocare alla guerra sulla pelle dei popoli». (nella foto, da destra: Daniele Magon segretario della Cisl dei Laghi, Antonio Massafra , segretario della Uil, e Stefania Filetti segretaria della Cgil Varese)