Chiusa per una notte la diramazione Gallarate – Gattico tra A26 e A8

Segnalazione a chi utilizza l’autostrada: nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio resterà chiuso il ramo di allacciamento tra la A8 Milano-Varese e la A26 Genova-Gravellona Toce, il tratto di strada chiamato “D08 Diramazione Gallarate-Gattico”.

La chiusura è stata programmata per effettuare una attività di ispezione dei portali segnaletici e riguarderà chi proviene dalla A26 e viaggia in direzione di Varese. Lo stop al traffico scatterà alle ore 23 di venerdì sera; l’allacciamento sarà quindi riaperto ai veicoli alle ore 5 di sabato mattina.

Autostrade per l’Italia segnala anche il percorso alternativo: dopo l’uscita alla stazione di Besnate ci si può immettere sulla SP26 in direzione Varese e rientrare sull’Autolaghi allo svincolo di Solbiate Arno. Oppure si può procedere sino allo svincolo di Gallarate e a quel punto invertire il senso di marcia per dirigersi nel capoluogo.