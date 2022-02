Cisl dei Laghi verso il congresso

Martedì 15 e mercoledì 16 febbraio la Cisl dei Laghi, l’Unione sindacale territoriale che abbraccia le province di Como e Varese, vivrà, presso il Castello di Casiglio di Erba, il suo terzo congresso. “Esserci per cambiare. Persona, lavoro, partecipazione per il futuro del Paese” il titolo della due giorni, alla quale parteciperanno 132 delegati, in rappresentanza di 16 federazioni e categorie, che saranno chiamati al voto per eleggere la futura classe dirigente che guiderà la Cisl dei Laghi per i prossimi quattro anni.

La Cisl dei Laghi si presenta a questo appuntamento forte di 126.225 iscritti, di cui 15.500 frontalieri. «Sarà un momento di grande democrazia per la nostra organizzazione – commenta Daniele Magon, segretario generale della Cisl dei Laghi – e costituirà anche una proficua occasione di confronto per permetterci di accompagnare al meglio i già positivi segnali di ripartenza economica e sociale, che diverranno via via più concreti nel prossimo futuro».

L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della Cisl dei Laghi.