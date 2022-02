Confermata in appello la pena per gli evasi dai Miogni

Di fronte al giudice in meno di una settimana: i due evasi dal carcere dei Miogni sono finiti mercoledì di fronte al giudice della corte d’Appello di Milano per il secondo grado del procedimento penale che li vede imputati per i reati di furto e rapina a mano armata.

I fatti contestati ad Antony Ragona e Roberto Nardello si riferiscono a quanto avvenuto nel 2020 a Porto Ceresio e ad Arcisate dove rispettivamente è stata commessa la rapina in una casa di riposo e il furto dal deposito di una casa parrocchiale di alcuni utensili.

Così la pena comminata a Varese in rito abbreviato è stata confermata in appello: 5 anni e 2 mesi ad Antony Ragona e Roberto Nardello a 4 anni e 4 mesi.

I due erano evasi il 14 febbraio scorso calandosi dal muro di cinta dei Miogni per venire arrestati tre giorni dopo a Induno Olona.