Confident Studi Dentistici Varese. Denti fissi e un nuovo sorriso a tempo di record

Siamo tornati da Confident, in Viale Belforte 5/B a Varese, e abbiamo fatto due chiacchiere con il Dott. Provenzano, che ci ha aperto le porte della struttura.

Buongiorno Dott. Provenzano. Che cos’è l’implantologia a carico immediato?

E’ una tecnica grazie alla quale è possibile con un protocollo ben definito intervenire con una sola seduta con estrazioni inserimento degli impianti e collocazione del provvisorio a meno di 24 ore.

Con tutti questi trattamenti chirurgici in una sola seduta qual’è l’impatto sul paziente e quali sono gli eventuali disagi?

Questa tecnica permette di impegnare il paziente ad un solo “passaggio chirurgico” grazie anche alla sedazione cosciente, che diminuisce notevolmente l’impatto intraoperatorio e post operatorio del paziente.

Cos’è la sedazione cosciente e chi se ne occupa?

Della sedazione cosciente si occupa una figura anestesiologica con esperienza ospedaliera che grazie all’utilizzo di sedativi ad uso ambulatoriale, permette al paziente che rimane vigile, di affrontare l’intervento con un impatto emotivo differente e più rilassato.

Qual è il profilo del paziente idoneo all’implantologia a carico immediato?

Qualsiasi paziente portatore di protesi mobile o che abbia gli elementi dentali compromessi, chiunque debba riabilitare un’arcata dentale fissa in tempi brevi può sottoporsi a una valutazione della fattibilità dell’intervento.

Come può un paziente sapere se è idoneo a tale tecnica?

La diagnosi del medico è il “crocevia” per capire la fattibilità del lavoro. Fondamentali sono gli strumenti diagnostici e l’esperienza del medico per sancire l’intervento. Nei nostri centri è presente una TAC 3D che permette al professionista di vedere in tre dimensioni l’osso del paziente individuando così la porzione d’osso qualitativamente idonea e l’esatta misura degli impianti da utilizzare.

La stessa Tac infatti risulta imprescindibile altresì nella pianificazione dell’intervento.

Il paziente che affronta questo intervento quando potrà riavere i denti?

Questa tecnica, oltre a concentrare la parte chirurgica in solo giorno, permette di fornire al paziente entro 24 ore, una struttura provvisoria di 12 denti con cui lo stesso paziente riacquisisce a meno di un giorno funzione ed estetica.

Un volta passato invece il periodo di osteointegrazione sarà realizzata la struttura definitiva sugli impianti.

Normalmente quando ci si deve sottoporre a terapie di questo tipo, si pensa sempre di dover attingere a ingenti somme di denaro e affrontare enormi sacrifici per sistemare la bocca. E’ realmente così?

Oltre ai benefici citati, questa tecnica permette al paziente di riavere una dentatura fissa grazie all’inserimento di soli quattro impianti posizionati secondo protocollo e in maniera strategica, supportando una struttura con materiali leggeri e di nuova generazione di 12 denti, contro i 7 o 8 impianti che una volta si rendevano quasi obbligatori per questo lavoro, rendendo così questo un “lavoro sociale” e quasi alla portata di tutti coloro che ne necessitano.