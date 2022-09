Confident: l’alternativa all’odontoiatria all’estero

E’ in Viale Belforte che da un anno ormai ha riscontro e successo con le tecniche più moderne di riabilitazione implantare lo studio dentistico Confident. Il Gruppo con oltre di 10 anni di esperienza nel settore odontoiatrico con sedi operative a Desio e Giussano (MB), Bresso (MI) e presto a Como.

L’alternativa ai viaggi all’estero (Croazia, Romania, Moldavia) per chi vuole riabilitare una dentatura fissa in poco tempo ha una risposta nell’equipe dello studio che per casistica può vantare centinaia di casi trattati con successo e altrettanti pazienti soddisfatti.

La ricetta per una odontoiatria di qualità ad un prezzo accessibile sta nella Tecnologia Hi-Fiber: un brevetto che attraverso gli studi di medici odontoiatri specialisti e ingegneri del politecnico di Milano portano all’attenzione del chirurgo una soluzione di protesi fissa applicata a 24 ore dall’intervento di inserimento di 4-6 impianti (che avviene in una sola seduta) e che garantisce a tutti i pazienti di riavere dalla loro condizione iniziale funzionalità ed estetica in meno di un giorno.

Confident Studi Dentistici si avvale di chirurghi specialisti selezionati che con strumenti tecnologici di ultima generazione come TAC digitale che permette una programmazione mirata della seduta di intervento di inserzione degli impianti selezionando le porzioni d’osso adeguate e le misure idonee degli stessi impianti da applicare.

Il valore aggiunto ad un approccio così tecnologico e per una casistica importante di successo degli impianti inseriti ad un costo di 5.800 euro per garantirsi un nuovo sorriso evitando di marcare chilometri o varcare i confini nazionali per risolvere il problema e il disagio della nostra bocca.

La valutazione iniziale è altresì importante grazie all’esame clinico in poltrona del chirurgo specialista e una panoramica digitale possiamo avere la conferma della fattibilità che al passo con i tempi lascia a pochissime eccezioni l’inclusività a tale moderno innovativo e sostenibile lavoro dentale.