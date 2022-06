Confident Varese, servizio odontoiatrico aperto tutta l’estate, con un occhio alla prevenzione e al risparmio

Confident Card è la carta servizi e vantaggi che rappresenta la filosofia del gruppo Confident di anteporre la prevenzione alla cura, tanto da sostenere un ingente investimento per motivare nuclei familiari e tutti i pazienti ai presidi fondamentali per la salute del cavo orale. Dopo un anno è ormai sulla bocca di tutti per le innumerevoli agevolazioni che propone.

La card può essere infatti associata a quattro persone oltre all’intestatario (ideale per le famiglie) e permette di avere particolari agevolazioni su tutti i trattamenti, con sconti e promozioni validi per tutti gli associati (10% di sconto su tutte le prestazioni), garanzie specifiche per impianti fissi e mobili e la possibilità di fruire di servizi in urgenza, evasi entro la giornata.

La sottoscrizione della Confident Card comprende anche 20 prestazioni incluse illimitate, utilizzabili previa prescrizione del professionista, prime tra tutte, una doppia seduta di igiene orale (semestrale) e per i più piccoli, la sigillatura dei solchi (trattamento consigliato da tutti i pediatri e previene il sorgere della carie sui primi molari permanenti sui pazienti in tenera età).

Di seguito l’elenco di tutte le prestazioni:

Due ablazioni del tartaro

Radiografie endorali

OPT digitale

Radiografia latero-laterale

Applicazione topica del fluoro

Sigillatura dei solchi

Visite specialistiche

Disinfezione annuale delle protesi mobili

Ceratura diagnostica (modelli con simulazione lavoro protesico)

Terapie farmacologiche

Visita d’urgenza in giornata

Cementazione di corone e ponti

“Apertura” elemento in pulpite

otturazioni provvisorie

tac 3D

Desensibilizzazione dentale

Estrazione denti decidui

Kit annuale per la pulizia dentale

Rimozione splintaggio

Cementazione brackets (attacchi apparecchio)

Confident Varese è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 20.00 con orario continuato, per rivolgerei alle famiglie del territorio del Varesotto, con un servizio a 360 gradi, con grande attenzione verso il paziente e la sua necessità di risolvere il problema velocemente ma con la garanzia di affidarsi a personale altamente qualificato e a una struttura dove viene utilizzata solo la migliore tecnologia.

E proprio per essere vicini al paziente, i servizi erogati da Confident Varese saranno attivi per tutto il mese di agosto, periodo durante il quale i medici presenti saranno pronti a gestire ogni emergenza e i pazienti potranno proseguire in tutta serenità il proprio percorso di cura.