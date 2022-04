Il successo di Confident: più di 1.000 impianti eseguiti con successo e tecniche implantari di ultima generazione

Torniamo a parlare dello studio dentistico Confident Varese, che nel suo primo anno di attività ha riscontrato largo successo sul territorio, con un gran numero di utenti che lo hanno scelto per le proprie cure e soprattutto per la prevenzione.

I professionisti che operano in Confident hanno a disposizione attrezzature di ultima generazione, come TAC 3D e scanner intraorale OPT digitale.

Abbiamo fatto due chiacchiere con il Direttore Sanitario e chirurgo, Dott. Daniele Provenzano.

Buongiorno dottore, com’è possibile riottenere una dentatura fissa attraverso l’implantologia in sole 24 ore?

Buongiorno a voi. Per ottenere questo tipo di risultato è necessario sottoporsi a un intervento di implantologia post estrattiva a carico immediato. Chiaramente è fondamentale l’attività diagnostica, che deve essere accurata per la corretta valutazione della riuscita dell’intervento sul paziente.

Oltre all’esperienza del clinico, quali sono gli strumenti necessari per poter confermare tale diagnosi?

Normalmente è sufficiente una radiografia panoramica che eseguiamo direttamente in studio ma nei casi di incertezza, essendo un’immagine in 2 dimensioni (2d), è possibile eseguire una TAC 3D, sempre in struttura.

È possibile che ci siano pazienti che a causa di carenza di osso (essenziale per l’inserimento degli impianti e quindi per poter eseguire un lavoro “fisso”) non possano accedere a questo tipo di intervento?

Certo, ci sono casi in cui per atrofie ossee rilevanti non è possibile eseguire questo tipo di intervento. In Confident però, attraverso moderne tecniche, riusciamo anche a restituire il sorriso a quei pazienti che presentano casi più difficili.

Con tutti questi trattamenti chirurgici in una sola seduta qual è l’impatto sul paziente e quali sono gli eventuali disagi?

Questa tecnica permette di impegnare il paziente ad un solo “passaggio chirurgico” grazie anche alla sedazione cosciente, che diminuisce notevolmente l’impatto intraoperatorio e post operatorio del paziente.

Cos’è la sedazione cosciente e chi se ne occupa?

Della sedazione cosciente si occupa una figura anestesiologica con esperienza ospedaliera che grazie all’utilizzo di sedativi ad uso ambulatoriale, permette al paziente che rimane vigile, di affrontare l’intervento con un impatto emotivo differente e più rilassato.

E una volta passato l’effetto della sedazione?

Attraverso l’utilizzo della sedazione, si riduce anche il gonfiore post intervento e i disagi sono limitati in modo rilevante.

Il paziente che affronta questo intervento quando potrà riavere i denti?

Questa tecnica, oltre a concentrare la parte chirurgica in solo giorno, permette di fornire al paziente entro 24 ore, una struttura provvisoria di 12 denti con cui lo stesso paziente riacquisisce a meno di un giorno funzione ed estetica.

Una volta passato invece il periodo di osteointegrazione sarà realizzata la struttura definitiva sugli impianti.

In condizione di “provvisorio”, il paziente può mangiare quello che vuole o ci sono indicazioni previse?

Per il primo mese è previsto che il paziente segua un regime alimentare che comprende solo alcuni cibi, partendo da cibi liquidi o semi liquidi e introducendo e con la massima prudenza anticipa una dieta semisolida fino ad avere la libertà di addentare liberamente una mela.

Quando il paziente viene informato e degli accorgimenti da seguire post intervento

A ciascun paziente che dovrà sottoporsi all’intervento viene consegnata una dispensa che contiene tutte le indicazioni per una corretta manutenzione dell’impianto provvisorio e ogni indicazione circa il percorso che va ad affrontare, anche sotto il profilo della gestione della dieta da seguire.

Qual è la vostra casistica per questi interventi?

Ad oggi sono oltre 1.000 gli impianti che abbiamo inserito e più di 50 le riabilitazioni di arcate intere con tecnica a carico immediato e impianti zigomatici.

Ringraziamo il dott. Provenzano e lo lasciamo tornare ai suoi pazienti.

Confident Card

Il successo di Confident è frutto anche di un ingente piano di investimenti che il gruppo ha effettuato sulla Confident Card, con lo scopo di agevolare e rendere accessibili a tutti, presidi e trattamenti fondamentali per mantenere sano il cavo orale.

In particolare è molto apprezzata la possibilità di associare la carta ad altre quattro persone che automaticamente possono usufruire degli innumerevoli vantaggi della Confident Card, che permette di avere ogni anno, per ciascuna persona.

La card può essere associata a quattro persone oltre all’intestatario (ideale per le famiglie) e permette di avere particolari agevolazioni su tutti i trattamenti, con sconti e promozioni validi per tutti gli associati e la possibilità di fruire di servizi in urgenza, evasi entro la giornata.

La sottoscrizione della Confident Card comprende anche 20 prestazioni incluse illimitate, utilizzabili previa prescrizione del professionista, prime tra tutte, una doppia seduta di igiene orale (semestrale) e per i più piccoli, la sigillatura dei solchi.

Di seguito l’elenco di tutte le prestazioni:

Due ablazioni del tartaro

Radiografie endorali

OPT digitale

Radiografia latero-laterale

Applicazione topica del fluoro

Sigillatura dei solchi

Visite specialistiche

Disinfezione annuale delle protesi mobili

Ceratura diagnostica (modelli con simulazione lavoro protesico)

Terapie farmacologiche

Visita d’urgenza in giornata

Cementazione di corone e ponti

“Apertura” elemento in pulpite

Otturazioni provvisorie

TAC 3D

Desensibilizzazione dentale

Estrazione denti decidui

Kit annuale per la pulizia dentale

Rimozione splintaggio

Cementazione brackets (attacchi apparecchio)

Per avere maggiori informazioni o per prenotare la propria visita è possibile chiamare il numero 0332 1493370 oppure scrive a info@confident.dental