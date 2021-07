L’odontoiatria di Confident sbarca a Varese

Professionalità, fiducia, continuità, sicurezza e innovazione, sono i valori che caratterizzano il gruppo Confident, che il 10 luglio apre a Varese, in Viale Belforte 5/B.

Confident arriva a Varese con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti la cura e la prevenzione dentale, con la garanzia di un lavoro eseguito a regola d’arte, grazie all’ausilio delle più moderne tecnologie (TAC 3D, ortopantomografia digitale, scanner intraorale) e da personale medico altamente qualificato.

Il comitato scientifico opera un’oculata selezione del personale medico e paramedico, per garantire la massima professionalità, elemento indispensabile per instaurare con il paziente quel rapporto di fiducia indispensabile durante il percorso terapeutico. E’ altresì motto di Confident Studi Dentistici, quello di anteporre la prevenzione alla cura.

Confident segue tutti i protocolli previsti dalla normativa a garanzia della salute di tutti i pazienti, per garantire loro la massima sicurezza. Tutte le attrezzature, i materiali e i dispositivi protesici utilizzati sono certificati e conformi alla legge.

Attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici di ultima generazione, i professionisti di Confident possono svolgere una diagnosi e una pianificazione del percorso terapeutico in modo preciso e completo. Orari flessibili (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20), pagamenti personalizzati, agevolazioni e una serie di convenzioni sono altre caratteristiche di Confident che propone anche la sottoscrizione della carta servizi e vantaggi Confident Card.

Confident Card

Confident Card è la carta servizi e vantaggi che rappresenta la filosofia del gruppo Confident di anteporre la prevenzione alla cura, tanto da sostenere un ingente investimento per motivare nuclei familiari e tutti i pazienti ai presidi fondamentali per la salute del cavo orale.

La card può essere associata a quattro persone oltre all’intestatario (ideale per le famiglie) e permette di avere particolari agevolazioni su tutti i trattamenti, con sconti e promozioni validi per tutti gli associati e la possibilità di fruire di servizi in urgenza, evasi entro la giornata.

La sottoscrizione della Confident Card comprende anche 20 prestazioni incluse illimitate, utilizzabili previa prescrizione del professionista, prime tra tutte, una doppia seduta di igiene orale (semestrale) e per i più piccoli, la sigillatura dei solchi.

Di seguito l’elenco di tutte le prestazioni:

Due ablazioni del tartaro

Radiografie endorali

OPT digitale

Radiografia latero-laterale

Applicazione topica del fluoro

Sigillatura dei solchi

Visite specialistiche

Disinfezione annuale delle protesi mobili

Ceratura diagnostica (modelli con simulazione lavoro protesico)

Terapie farmacologiche

Visita d’urgenza in giornata

Cementazione di corone e ponti

“Apertura” elemento in pulpite

otturazioni provvisorie

tac 3D

Desensibilizzazione dentale

Estrazione denti decidui

Kit annuale per la pulizia dentale

Rimozione splintaggio

Cementazione brackets (attacchi apparecchio)

Per avere maggiori informazioni o per prenotare la propria visita è possibile chiamare il numero 0332 1493370 oppure scrive a info@confident.dental

Confident Varese

Viale Belforte 5/B, Varese

Orari di apertura

Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 20