Tecniche moderne di riabilitazione implantare: impianti zigomatici

Proseguiamo i nostro viaggio all’interno di Confident, la struttura di Viale Belforte 5/B a Varese, che in un’unica struttura fornisce un servizio all’utente a 360° trattando tutte le branche dell’odontoiatria, con l’ausilio di attrezzature moderne di ultima generazione nella diagnosi e nella pianificazione di ogni trattamento.

Tra le tecniche più ricercate in campo implantare e di riabilitazioni di arcate dentarie Confident si occupa anche di impianti zigomatici, che nei casi più critici di assenza ossea per ripristinare le arcate dentarie in forma fissa, può offrire una soluzione insperata al paziente.

Ne abbiamo parlato con il Dr. Daniele Provenzano, chirurgo di Confident Varese ed esperto in questa tecnica.

Buongiorno Dr. Provenzano. Innanzitutto, rispetto alla tecnica dell’impianto zigomatico, chi sono i pazienti a cui viene consigliata?

Buongiorno a voi. Principalmente è una tecnica che viene consigliata a pazienti edentuli con grave atrofia ossea nel mascellare cui spesso viene “bocciata” biologicamente la riabilitazione con una soluzione fissa; oppure a pazienti “vittime” di prestazioni implantari non andate a buon fine.

Ci racconta in cosa consiste?

Praticamente si tratta di impianti che vengono ancorati all’osso zigomatico. Attraverso strumenti diagnostici come la TAC 3D e un consulto con lo specialista, si può valutare se è la tecnica migliore per quel paziente e da lì programmare il percorso di cura.

Quali sono i benefici?

Diciamo che in caso di atrofia ossea l’unica alternativa sarebbe un approccio rigenerativo che oltre ad avere tempi lunghi e non prevedibili, è anche molto costoso e non è certo che al termine del trattamento, l’osso possa comunque sopportare un impianto.

È molto doloroso?

Si tratta di un intervento chirurgico in tutti i sensi e prevede il supporto della sedazione cosciente in studio, per limitare il disagio fisico e psicologico per il paziente.

Il paziente che ha subito l’intervento, quanto dovrà aspettare per poter avere i denti?

In meno di 24 ore al paziente sarà collocata una struttura fissa provvisoria attraverso la quale potrà da subito preservare il proprio aspetto estetico e funzionalità di masticazione.

Ringraziamo il Dott. Provenzano che ci ha raccontato brevemente in cosa consiste la tecnica dell’impianto zigomatico. Professionalità, fiducia, continuità, sicurezza e innovazione, sono i valori che caratterizzano il gruppo. L’utilizzo di strumenti diagnostici di ultima generazione consente ai professionisti di Confident di svolgere una diagnosi e una pianificazione del percorso terapeutico in modo preciso e completo. Orari flessibili (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20), pagamenti personalizzati, agevolazioni e una serie di convenzioni sono altre caratteristiche che hanno segnato il grande successo di Confident.

Confident Card

Un successo che è frutto anche di un ingente piano di investimenti che il gruppo Confident, con proprietà italiana e con oltre un decennio di esperienza nel settore odontoiatrico, ha effettuato sulla Confident Card, con lo scopo di agevolare e rendere accessibili a tutti, presidi e trattamenti fondamentali per mantenere sano il cavo orale. Perché la filosofia di Confident è quella di anteporre la prevenzione alla cura.

In particolare è molto apprezzata la possibilità di associare la carta ad altre quattro persone che automaticamente possono usufruire degli innumerevoli vantaggi della Confident Card, che permette di avere ogni anno, per ciascuna persona:

2 ablazioni del tartaro

Panoramica digitale

TAC 3D

Sigillature dei solchi

Presidi d’urgenza

Estrazioni denti decidui