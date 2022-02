Due albizzatesi su Raiuno: sono i “personaggi ignoti” di Amadeus

Un pezzo di Albizzate finisce su Raiuno: sono Chiara e Mario, due albizzatesi ospiti della puntata di giovedì 10 febbraio della trasmissione “I soliti ignoti” condotta da Amadeus.

La prima, Chiara, ha partecipato come “personaggio ignoto”, ovvero una di coloro di cui il concorrente principale deve indovinare l’occupazione. Mentre il secondo come “parente dell’ignoto”, di cui il concorrente deve indovinare la parentela.

Missione compiuta per la concorrente della serata e grandi felicitazioni degli albizzatesi che hanno visto in tv in prima serata due dei loro concittadini.