Esplode pneumatico, gommista ferito a Bisuschio

Mezzi del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti a Bisuschio per un infortunio sul lavoro: un grosso pneumatico di camion è esploso in un’autofficina che si occupa di mezzi pesanti, ferendo il gommista al lavoro.

È avvenuto alle 16 di oggi, giovedì 24 febbraio: sul posto sono intervenute automedica e ambulanza dell’Sos Cunardo, in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco inizialmente attivati perché si temeva una esplosione più ampia.

Il gommista, 43 anni, è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita (la foto è d’archivio).