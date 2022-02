“Formazione 3D”: il sistema degli ITS si presenta ai docenti delle scuole superiori

Cos’è la formazione tecnica post diploma? Quali percorsi offre e che titolo assegna al termine?

Il prossimo 9 febbraio si svolgerà un seminario aperto ai docenti degli istituti secondari di I e II grado e CFP per approfondire il mondo degli ITS.

«Formazione in 3D – Conosciamo meglio l’Istruzione Tecnica Superiore: modalità didattiche, articolazione e opportunità per gli studenti» è il titolo del seminario on line, organizzato da Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Provincia di Varese, Camera di Commercio e dalle Fondazioni ITS. dalle 15 si potranno seguire diversi interventi di presentazione su: modalità didattiche, articolazione e opportunità per gli studenti.

Verranno condivise informazioni sulle attività delle Fondazioni ITS e sulle loro caratteristiche dal punto di vista delle aziende, dei docenti e degli allievi.

PROGRAMMA

 15.00 Apertura dei lavori

 15.10 Moderatore: Silvia Giovannini

 15.20 Parola alle imprese

 15.45 Parola ai docenti

 16.10 Parola agli studenti

 16.30 Conclusioni

ISCRIZIONI

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form disponibile al seguente link:

https://forms.gle/FJq1zJAg3QfgaGkX6

Il link per la partecipazione al webinar verrà inviato alcuni giorni prima dell’evento. Il webinar nasce per i docenti, ma l’iscrizione è aperta a tutti.