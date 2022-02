A Germignaga l’ultimo saluto al dottor Gaetano Astini

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 febbraio, nella chiesa di Germignaga si sono svolti i funerali di Gaetano Astini, storico e amato dottore della cittadina, scomparso nella giornata di ieri, 22 febbraio.

(A cura di Alessandro Franzetti)

A dare l’ultimo saluto al dottor Astini, nato nel 1922 e per tantissimi anni medico condotto a Germignaga, un pubblico numeroso che ha partecipato alla funzione nella chiesa celebrata da don Luca Ciotti, parroco in Valtravaglia.

Nell’omelia don Luca ha evidenziato le caratteristiche umane del dottor Astini, e il fatto che si prendesse cura con grande attenzione di tutti i suoi mutuati. Il celebrante ha delineato la differenza tra “prendersi cura” e “curare”, e ha detto che Gaetano si prendeva cura delle persone.

Presente il sindaco di Germignaga Marco Fazio. Al termine del funerale un breve corteo ha accompagnato la salma al cimitero, dove da oggi riposa.

Il dottor Mario Gambato ricorda così Gaetano, per lui figura di riferimento umana, spirituale e professionale: «Era un medico con molto rispetto per il dolore e le sofferenze altrui. Non l’ho visto mai negare una visita, nemmeno notturna! Si dava e amava molto il suo lavoro. Aveva un sorriso per tutti che infondeva sicurezza e rispetto. Più di tutto, è stato il grande amore per mia zia Carmen. Si sono voluti bene tantissimo. I suoi assistiti avranno sempre un ricordo dolce nei loro cuori».