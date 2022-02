Scomparse due figure importanti per l’Alto Varesotto: Gaetano Astini e Piero Rossi

Il 22 febbraio 2022 sono scomparse due persone molto importanti per il territorio dell‘Alto Varesotto, in particolare per Luino e Germignaga: Gaetano Astini e Piero Rossi. Tra il rammarico dei concittadini e le condoglianze alle famiglie, il sindaco di Germignaga, Marco Fazio, ne ricorda con affetto le figure.

«Una giornata triste per il nostro paese: nel giro di poche ore, le notizie della morte del dottor Gaetano Astini e di Piero Angelo Rossi, due persone che hanno dato tanto al nostro territorio», inizia così il post del primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

«Quando ho visto affiggere in paese i necrologi, è subito riaffiorato un ricordo d’infanzia, semplice semplice ma che mi ha regalato un sorriso pensando a lui. Il dottor Astini per me resterà sempre il primo medico dei ricordi – continua nel post – quello che dopo la visita ti dava un lecca lecca (chissà perché, ne ho in mente specialmente uno, alla mela verde). Che rimpianto non aver potuto, nello scorso dicembre, unirmi alla piccola delegazione che andò da lui per gli auguri in occasione del suo 99esimo compleanno. Purtroppo, la quarantena me lo ha impedito. Al suo nome, ne sono certo, sarà sempre associato un sentimento di stima e di gratitudine da parte di molti, moltissimi germignaghesi.

Nello stesso giorno, se ne va (anzi, passa avanti: un alpino come lui non avrebbe detto altrimenti) un uomo importante per la vita amministrativa e sociale del luinese come Piero Angelo Rossi. I ben 29 anni da sindaco di Curiglia con Monteviasco, gli anni da consigliere provinciale, parlano di un impegno appassionatissimo per il nostro territorio. Rossi era un residente germignaghese e con lui capitava, in occasione degli incontri, di confrontarsi sulla vita amministrativa e l’andamento del paese. Lo sguardo sul vivere comune gli era rimasto. Non si può non ricordare anche un altro grande amore, quello per le “penne nere”, e il sostegno e l’attività fervente per il Coro Città di Luino.

A titolo personale, e sicuro di esprimere anche la voce della cittadinanza germignaghese, mi stringo alle loro famiglie in questo momento di dolore», conclude Fazio.